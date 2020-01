Sylvie Meis krijgt geen glamourbruiloft: alleen familie welkom

Sylvie was van 2005 tot 2013 getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart. Met hem kreeg ze zoon Damián. In 2017 verloofde ze zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar dat kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving. Niclas Castello is een beroemd kunstenaar. Castello is niet zijn echte naam. De Duitser heet in werkelijkheid Norbert Zerbs en heeft onder andere Beyoncé en Jay-Z in zijn klantenkring. Ook is hij een van de meest gezochte artiesten op het platform Artnet.