Sylvie Meis openhartig over borstkanker: ‘Ik moest 50 keer overgeven ‘s nachts’

Sylvie is altijd heel voorzichtig met informatie als het op haar privéleven aankomt, maar spreekt nu voor het eerst heel openhartig over die moeilijke tijd. ,,Die periode was zonder twijfel de allerzwaarste in m'n leven” begint ze in haar podcast.



Sylvie was acht jaar getrouwd met ex-voetballer Rafaël van der Vaart. Samen hebben ze een zoon Damián (15). Toen bij Sylvie borstkanker werd vastgesteld, woonde het koppel in Madrid, waar Rafaël voetbalde. ,,Ik heb toen twee zware chemokuren moeten ondergaan. Op maandag had ik mijn behandeling in Madrid en van donderdag tot zondag verbleef ik in Duitsland voor de opnames van ‘Das Supertalent’. De behandelingen waren loodzwaar. Er waren dagen dat ik niet uit bed kwam en geen zin had om ook maar iets te doen. Dat was meestal na een zware nacht waar ik 50 keer moest overgeven...”