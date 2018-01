Sylvie: Of ik nou honderd of fucking één date heb, I don’t care anymore

Nadat bekend werd dat de twee uit elkaar waren, werd de presentatrice nog steeds gespot met haar verlovingsring en gingen er zelfs geruchten rond dat ze een replica had laten maken om de schone schijn op te houden. ,,Nee, ik bezit mijn eigen fucking diamanten. Excuses voor alle fucks, maar als ik ervoor kies een van mijn ringen uit de safe te halen en te dragen, dan doe ik dat. Waarom moet ik überhaupt verloofd zijn om een diamanten ring te dragen? Zie het maar als een verloving met mezelf." Meis gaat in haar column nog even door over hun breuk: ,,Dat neemt uiteraard niet weg dat de breuk zwaar was. Ik ben verdrietig geweest, maar ik heb drie maanden de tijd gehad daarmee om te gaan. Charbel en ik waren the perfect couple. Maar we kwamen tot de conclusie dat het niet langer werkte. Dat was een bewust besluit, waar we als volwassen mensen mee zijn omgegaan. Met respect. Zonder drama, zonder ruzie."

Bevrijd

Na een vakantie in Miami maakt La Meis zich nu op voor een fotoshoot in Kaapstad. Hoewel ze veel etentjes had en champagne dronk, is ze geen gram aangekomen, zo schrijft ze. ,,Ongelooflijk, maar het past wel bij mijn gemoedstoestand. Ik voel me zo gelukkig en bevrijd. Het is moeilijk uit te leggen hoe licht mijn hart is nu het verlost is van alle druk en lasten die ik zo lang heb gevoeld. Ik ga me niet langer verstoppen. Ik ben een vrouw en ik ben single. Misschien ontmoet ik mijn droomman, misschien niet. Of ik nou drie, honderd of fucking één date heb, I don’t care anymore. Ik ben er zo klaar mee. Ik ben 39, wat niet iedereen haalt, en ik zal verdorie léven. Dat bedoel ik classy; ik ben geen losbol. Maar ik gun mezelf een bepaalde normaliteit in mijn leven. Daar heb ook ík recht op.''