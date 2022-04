Sylvie verlangt terug naar Nederland, dochter Simon denkt dat haar vader zwanger is

BAM! begint NPO-meld­punt voor zangers die niet betaald krijgen

BAM! Popauteurs, de beroepsvereniging voor Nederlandse artiesten, wil in beeld krijgen hoeveel artiesten een ‘eerlijke vergoeding’ mislopen als zij optreden in NPO-radio- en televisieprogramma’s. Daarom heeft de organisatie een meldpunt in het leven geroepen waar artiesten anoniem hun ervaringen en klachten kunnen delen. De website, www.meldpuntnpo.nl, is vandaag online gegaan.

31 maart