SZA op 1 juni naar Ziggo Dome met haar SOS Tour

De Amerikaanse zangeres SZA treedt op donderdag 1 juni op in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor het concert van de R&B-zangeres start vrijdag om 12.00 uur.

Het optreden staat in het teken van haar tweede album SOS en in Amsterdam start ze het Europese deel van haar SOS Tour. Na haar show in de Ziggo Dome reist ze verder langs onder meer Parijs, Berlijn, Manchester, Londen en Dublin.

In 2017 debuteerde de Amerikaanse SZA met het album Ctrl, dat haar in 2018 haar eerste Grammy-nominaties opleverde. Uiteindelijk wist ze er in 2022 een te winnen voor haar samenwerking met Doja Cat op Kiss Me More. Het album SOS stond onlangs tien weken achter elkaar op de eerste plek in de Billboard top 200.

