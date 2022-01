Talentscout Basja Chanowski wil professionele aanpak: ‘Kandidaten waarschuwen en wapenen’

Disney bevestigt: li­ve-action remake van The Aristocats op komst

Disney is nog steeds druk in de weer met alle live-action remakes. Eerst verschenen Dumbo, Aladdin, The Lion King, en Mulan al op het witte doek, maar nu dient ook de volgende film om naar uit te kijken zich al aan: Disney maakt momenteel een remake van The Aristocats.

