Talentvolle broers David en Simon schoppen het tot de battles

De 22-jarige David studeert jazz aan het Conservatorium van Amsterdam. Echter koos hij niet voor een nummer uit zijn vertrouwde genre. Hij besloot het nummer Rock With You van Michael Jackson te zingen. Met zijn perfomance wist hij de stoelen wel om te laten draaien, maar niet zonder een opmerking van Anouk. ,,Ik had je liever jazz horen zingen", luidde het commentaar. Dat liet de Amersfoorter zich geen twee keer zeggen. Miss Montreal, die David al kende van een café uit Amersfoort, bleef vervolgens enthousiast op de rode knop drukken met haar voeten toen David zijn zwoele stem ten gehore bracht. Uiteindelijk viel zijn keuze ook op de blondine.

Nippertje

De auditie van de 16-jarige Simon verliep iets minder soepel. Hij vertolkte het nummer Slow Hands van Niall Horan maar wist in eerste instantie de juryleden niet te overtuigen. Toch kreeg de De Rooij-telg het voor elkaar om de volgende ronde te behalen, want jurylid Waylon draaide op het laatste moment zijn stoel om. Simon kon zijn vreugde niet bedwingen en schreeuwde het uit van geluk op het podium.



Het was overigens niet de eerste keer voor Simon op het podium van The Voice. In 2015 deed hij ook al mee aan het programma. Daar strandde hij tijdens de battles.