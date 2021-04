Talitha Muusse ziet af van laatste uitzending Op1 na voorwaarden van KRO-NCRV

Muusse maakte deze week kenbaar zó klaar te zijn met de gang van zaken, dat ze haar volgers opriep om naar het Plein in Den Haag te komen. ‘Ik wil met mensen fysiek napraten over wat hier is gebeurd en een statement maken dat dit niet de politiek is die hoort bij ons land en dit een onacceptabele uitkomst is van het debat. We zijn geschoffeerd vandaag!’ schreef ze op Twitter.



Haar oproep kon rekenen op bijval, maar ook op veel kritiek. Zo werd haar journalistieke onafhankelijkheid in twijfel getrokken en noemde Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, haar actie ‘ongemakkelijk’. ‘Dit klinkt als een actievoerende mevrouw die zich maatschappelijk betrokken toont en probeert te mobiliseren. Ik zou dat van mijn presentatoren (WNL) niet zo prettig vinden, want dat vind ik geen journalistieke taak. Je kunt op deze manier de deur dichtgooien voor de mensen die er anders over denken. Dan heb je geen open gesprek meer. Maar het is aan de KRO-NCRV om te beoordelen.’