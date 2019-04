Talkshow ‘Café Hendriks & Genee’ vanaf zondag 2 juni

Marc van der Linden is na ‘relatie­trau­ma’ weer verliefd

12:01 Marc van der Linden is weer gelukkig in de liefde. De 49-jarige royaltyverslaggever, die al geruime tijd single was, wil niets over de identiteit van zijn nieuwe vlam kwijt. Wel dat het ‘heel pril’ is, zo verklapt hij in de Radio 2-podcast 30 Minuten Rauw van dj Ruud de Wild.