Talkshow Eddy Zoëy trapt af met 218.000 kijkers

Nieuwe album Adele nu al bestver­koch­te plaat van het jaar

Het nieuwe album van Adele is net uit, maar breekt nu al records. In de Verenigde Staten zijn na drie dagen al meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. Daarmee is 30 nu al het bestverkochte album van het jaar, meldt Billboard. Koploper was tot dusver Evermore van Taylor Swift, dat in de afgelopen elf maanden 462.000 keer werd verkocht.

10:51