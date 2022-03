Talkshow Margriet van der Linden stopt, morgen laatste uitzending

De studio van M wordt dit weekend omgebouwd voor de talkshow van Khalid & Sophie. Presentatrice Margriet van der Linden heeft zojuist aan de redactie laten weten dat de KRO-NCRV-talkshow gaat stoppen. ,,Ik ben er enorm trots op dat we echt een ander geluid hebben laten horen en dat we vele nieuwe mensen en onderwerpen een podium hebben geboden”, reageert Van der Linden bij RTL Boulevard op het nieuws. ,,Na vijf seizoenen is het tijd om weer nieuwe wegen te bewandelen. Ik dank iedereen die naar ons programma gekeken heeft en verheug me erop om de kijker bij een van mijn nieuwe programma’s terug te zien.”

Van der Linden vulde sinds mei 2018 het tijdslot tussen 19.00 en 20.00 uur op NPO 1. In eerste instantie afwisselend met De Wereld Draait Door, totdat dat programma stopte. Sinds het einde van DWDD hebben de talkshows in de vroege avond het lastig. Eerder stopte ook al De Vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer, die op hetzelfde tijdstip te zien waren. Ook op het eerste seizoen van Khalid & Sophie was veel kritiek en noteerde lage kijkcijfers.



Ook de positie van Van der Linden was al lange tijd onderwerp van gesprek in de mediawereld. De afgelopen maanden stonden de kijkcijfers onder druk. Tijdens grote mediarellen - bijvoorbeeld rond The Voice of Holland - bleef de talkshow maar net in de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek en schommelde de kijkcijfers tussen de 500.000 en 600.000 kijkers. Bij het begin van de oorlog in Oekraïne kende M even een opleving qua kijkcijfers, maar daarna zat het weer in de onderste regionen van de kijkcijferlijst.