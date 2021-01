Talkshowlegende Larry King (87) overleden

Larry King is zaterdag op 87-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. Dat meldt Ora Media, het bedrijf waarvan de Amerikaanse presentator mede-oprichter is, op Twitter.

King, die eigenlijk Lawrence Harvey Zeiger heette, werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis omdat hij was besmet met het coronavirus. Even leek het erop dat de fragiele presentator - hij had hartproblemen en werd vorig jaar getroffen door een beroerte - het coronavirus te boven zou komen maar zijn situatie verslechterde toch weer.

‘Gedurende 63 jaar hebben de vele duizenden interviews van Larry op radio, televisie en digitale media en ook vele onderscheidingen en internationale lof een testament nagelaten van zijn unieke en eeuwige talent als een omroepman’, aldus Ora Media in een verklaring.

King werd in 1978 bekend als presentator van het radioprogramma The Larry King Show. Daarna was hij 25 jaar lang te zien op CNN met zijn eigen praatprogramma. Hij won vele prijzen waaronder een Emmy. Tot vorig jaar presenteerde hij een interviewprogramma voor streamingdienst Hulu.

Vijf kinderen

King had een tumultueus privéleven. Hij was verslaafd aan gokken en werd twee keer failliet verklaard. Hij was acht keer getrouwd met zeven vrouwen. De presentator laat vijf kinderen na. De familie vraagt om privacy om het verlies te kunnen verwerken. Op een later moment wordt bekendgemaakt wanneer de begrafenis en een herdenkingsdienst worden gehouden.

Vriendelijk

King, zoon van joodse immigranten uit Europa, groeide op in Brooklyn en ging nooit naar de middelbare school. Hij was autodidact en kreeg een eerste baantje als sportjournalist bij een lokale radio in Florida. Daarna begon een carrière waarin hij naar verluidt 50.000 interviews heeft afgenomen.

Larry King werd een wereldberoemde journalist als presentator op de nieuwszender CNN. De Larry King Live show begon in 1985 en stopte in 2010. In de loop der jaren ontving hij alle groten der aarde. Elke president, ceo van naam, koninklijke figuur is bij hem langs geweest. Ook slachtoffers van misdaden, terreuraanslagen en natuurrampen zaten regelmatig in zijn studio. Evenals waarzeggers, UFO-experts en oplichters. Allemaal kwamen ze graag bij King omdat die altijd begripvol en vriendelijk bleef, vaak gemakkelijke open vragen stelde en zijn gasten nooit echt aan de tand voelde. Beroemd is zijn uitspraak dat hij bij interviews met schrijvers nooit vooraf hun boeken las ‘zodat ik niet meer weet dan de kijkers’.

Een paar jaar geleden verklaarde de presentator dat hij bij zijn dood meteen wilde worden ingevroren. King geloofde niet in een hiernamaals maar wel in revolutionaire wetenschappelijke ontwikkelingen waardoor hij verwachtte later weer tot leven te kunnen worden gebracht.