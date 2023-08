Talpa kondigt vierde seizoen Marble Mania aan

Ne-Yo neemt excuses over omstreden opmerkin­gen over geslachts­ope­ra­ties terug

Ne-Yo is teruggekomen op de excuses die hij eerder aanbood naar aanleiding van zijn ongevoelige opmerkingen over geslachtsoperaties. De Amerikaanse zanger had in een recent interview kritiek geuit op ouders die hun kinderen geslachtsoperaties laten ondergaan en na negatieve reacties daarop sorry gezegd.