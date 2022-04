Talpa-topman Paul Römer: ‘Ik ga Derksen niet overhalen om te blijven’

De directeur Radio en Televisie van Talpa Network blikt op de radio terug op de ophef de afgelopen dagen na het kaarsenverhaal van Derksen. De afspraak die de directie gisteren had gemaakt met de mannen van Vandaag Inside was dat Derksen zijn excuses zou aanbieden. Die verontschuldigingen bleven uit. Wel kondigde Derksen aan te stoppen met de talkshow. ,,Ik denk dat we daar wel een Derksen hebben gezien die deemoedig heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt”, zegt Römer.

,,Mijn indruk is dat Johan weldegelijk het boetekleed heeft aangetrokken en tot de conclusie is gekomen dat zijn manier van praten en denken niet meer op tv past”, zegt Römer. ,,Op dit moment wordt besproken wat er gebeurt met het programma. Het is in ieder geval het afscheid van Derksen, maar ik weet niet of het het einde is van het programma.”

Over de toekomst van het programma na vrijdagavond durft Römer helemaal geen uitspraken te doen.

Niet overhalen

Römer zegt dat hij Derksen niet gaat overhalen om toch te blijven. ,,Ik ben niet zo voor het cancelen of wegzetten van mensen. Ik denk dat we altijd in gesprek moeten blijven, maar dit is zijn conclusie. Op een gegeven moment houdt het op. Ik denk niet dat hij nog over te halen is.” Derksen heeft vaker gezegd te stoppen maar keerde dan toch terug. Römer denkt dat het nu echt menens is.

Er is volgens hem een grens tussen het geven van een mening en het op tv bekennen van een misdrijf. ,,Los van de nuance die later kwam. Dat daar aan tafel niet adequaat op gereageerd is, dan ga je een grens over. Dat kan in deze tijd echt niet.”

Derksen onthulde dinsdag in Vandaag Inside een ‘jeugdzonde’ waarbij hij in zijn tijd als voetballer na een met drank overgoten stapavond een door de alcohol bewusteloos geraakte vrouw naakt achterliet met een kaars tussen de benen. Daarop ontstond woensdag veel commotie, omdat het voorval niet alleen door veel mensen als schokkend werd ervaren, maar er in de betreffende uitzending ook smakelijk om werd gelachen.

Woensdagavond nuanceerde Derksen het verhaal enigszins door in het SBS6-programma te stellen dat hij de vrouw in kwestie niet met de kaars had gepenetreerd, maar hem op een sokkel tussen de benen van de vrouw had gezet. Ook verklaarde hij dat hij met de anekdote voornamelijk de tijdsgeest van de jaren 70 had willen neerzetten en zich er nu dan ook voor schaamt.

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie heeft ondertussen een onderzoek naar de uitlatingen aangekondigd. Talpa Network liet weten ‘ferm afstand’ te nemen van het verhaal van Derksen en de reactie van de andere mannen aan de tafel, die hier heel hard om moesten lachen. ,,Het is volstrekt ongepast om dit thema, dat zo extreem gevoelig ligt, in een lacherige sfeer te benaderen”, stelde Talpa Network. ,,Voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag moet dit een klap in het gezicht zijn geweest. Een stap terug in de tijd, waar juist de laatste periode eindelijk meer aandacht aan deze problematiek werd geschonken.”

Veel partijen hebben hun handen van Derksen en het programma afgetrokken de afgelopen dagen. Twee hoofdsponsors, Stella Fietsen en Toto, verbraken de samenwerking. Ook stopten de regionale omroepen per direct met het radioprogramma dat Derksen voor ze maakte.

