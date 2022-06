Talpa wil niet reageren op vermeende misstanden in vakantieparken Peter Gillis

met video Hoe Peter Gillis al jarenlang een middelvin­ger opsteekt naar de overheid: ‘Hij heeft pervers verdienmo­del’

Dankzij realitysoap Familie Gillis: Massa is Kassa groeide Peter Gillis uit tot een nationale knuffelbeer. In werkelijkheid is hij het toonbeeld van ondermijning, zeggen burgemeesters. ,,Hij heeft een pervers verdienmodel.”

11 juni