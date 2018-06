Tatjana ontdekt foto's uit oude doos en Patty sluit haar allereerste huwelijk

Barry Manilow (74) in ziekenhuis opgenomen met heftige luchtwegin­fec­tie

7:54 De Amerikaanse entertainer Barry Manilow moet noodgedwongen zijn concertreeks in Las Vegas uitstellen. De 74-jarige zanger ligt in het ziekenhuis met een ernstige luchtweginfectie. ,,Ik kan niet geloven dat me dit overkomt", liet een geëmotioneerde Barry weten in een verklaring.