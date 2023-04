Taylor Swift en Fernando Alonso een setje? Formule 1-coureur reageert in stijl op geruchten

De achtergrond van de geruchten over een romance tussen Alonso en Swift is flinterdun. Allebei zijn ze sinds kort single. Swift brak met Joe Alwyn en Alonso zag zijn relatie met Andrea Schlager stranden. Dus dacht het internet: die twee passen nu goed bij elkaar. Er werden wat beelden in elkaar geknutseld en een hype was geboren. Racecoureur Bubba Wallace, die uitkomt in de Nascar, werd er in een interview zelfs naar gevraagd.

Professioneel als ze is, ging Swift niet in op deze roddels. Maar Alonso houdt wel van een gebbetje. Dus kwam er vanuit zijn kant een TikTok-filmpje, met daaronder de muziek van, jawel, de zangers aan wie hij gekoppeld wordt. Het liedje is Karma, ook nog eens een gevleugelde uitspraak van Alonso als hij zich weer eens zit te storen in zijn Formule 1-auto. Als tekstje schreef hij erbij: ‘Race week era’. De tour die Swift op dit moment doet, heet niet geheel toevallig: ‘The eras tour’.

Maar daar bleef het niet bij. In de reacties ging Alonso vrolijk door met hinten op zijn vermeende geliefde. Zo schreef hij ‘Feeling 33'. Daarmee refereert hij niet alleen naar de leeftijd van Swift, maar citeert hij ook haar nummer 22. Alonso maakt in de Formule 1 jacht op zijn 33ste overwinning en aasde hij eerder op nummer 33 van Max Verstappen, toen hij daar nog mee reed.

Op de geruchten zelf is overigens van beide sterren geen officiële reactie gekomen, maar dankzij de post van Alonso zal de hype nog even door gaan op internet.

