Taylor Swift en Joe Alwyn na zes jaar ‘als vrienden’ uit elkaar

Hélène Hendriks mist laatste HLF8 wegens privéom­stan­dig­he­den

Na vier seizoenen is er vrijdagavond een einde gekomen aan de talkshow HLF8. Presentator Johnny de Mol bedankte zijn team, de gasten en de kijkers thuis, maar bracht vooral ook een ode aan zijn gezin. Dat riep de nodige emoties bij hem op. ,,Zonder jullie geduld, liefde en geloof in mij had het echt niet gekund.”