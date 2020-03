Taylor Swift heeft 310 miljoen op de bank, maar leidt teruggetrokken leven in Londen

De Amerikaanse popdiva Taylor Swift (30) heeft haar glamoureuze leventje in de States ingeruild voor een kleinschalig optrekje in Noord-Londen. Daar woont ze samen met haar vriend, de Britse acteur Joe Alwyn.

Ze heeft 310 miljoen op haar rekening staan, maar Taylor leeft voorlopig heel bescheiden in een Londens appartement dat ze deelt met haar lief. Dat dat terwijl ze verspreid over de States maar liefst vijf grote villa’s heeft waarin ze zou kunnen verblijven.

De zangeres is echter al drie jaar samen met Alwyn en wil meer tijd met hem doorbrengen wanneer het kan. Bovendien heeft ze een manier gevonden om onopgemerkt door de straten te wandelen. Ze ging al meermaals naar de lokale Pizza Express in Hampstead, gekleed in een lange, zwarte jas en een zwarte, kortgeknipte pruik. Bijna geen enkele fan herkent haar zo nog.

Volledig scherm Taylor werd al meermaals gezien in deze pizzazaak. © Google Earth

Taylor noemde Londen in verscheidene interviews al haar tweede thuis. Ze verblijft er dan ook al sinds 2017, toen hun relatie nog pril was. Destijds had ze zelf nog geen verblijfplaats in Londen en leende ze het huis van topmodel Cara Delevigne. Haar relatie met Joe werd al snel serieus, en in 2018 spendeerden ze samen de kerstdagen in Ierland. Het nummer ‘Londen Boy’, dat te horen is op haar nieuwe album ‘Lover’, gaat over haar romance met Alwyn en de dagen die ze doorbrachten in de Engelse grootstad.

Grapje

Af en toe maken de twee wel luxe-uitstapjes, bijvoorbeeld om de 29ste verjaardag van Joe te vieren. Daarvoor trokken ze deze week naar het befaamde Bob Bob Ricard-restaurant in Soho. Eén van de duurste places to be in de stad, dat bekendstaat vanwege het ‘druk hier voor champagne’-knopje bij elke tafel. Taylor en Joe vierden er samen met Taylors goede vriend, Ed Sheeran en diens vrouw, Cherry. Eén van Joe’s vrienden gaf Taylor volgens getuigen een Brits-Engels-woordenboek als grapje, gezien de zangeres al weken in de UK verblijft en zich volgen hen dus maar moet aanpassen aan hun manier van spreken.

Hoewel ze vroeger bekendstond om haar decadente feestjes, kiest Taylor nu liever voor het rustige leven. Het liefst nog spendeert ze haar dagen onopgemerkt, thuis op de bank. In de documentaire ‘Miss Americana’ verduidelijkt ze haar nieuwe levensstijl: ,,Ik moest mezelf opnieuw ontdekken toen het publiek me plots begon te haten. Ik had geleerd dat ik moest leven voor aandacht en applaus. Dat wil ik nu niet meer. Een jaar lang heeft niemand mij gezien, en ik ben gelukkiger dan ik ooit geweest ben.”