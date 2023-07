Taylor Swift komt met derde concert in Johan Cruijff ArenA: zo krijg je kaartjes

updateGoed nieuws voor fans van Taylor Swift die de zangeres graag een keer van dichtbij willen bewonderen. De superster heeft woensdag een derde concert aan haar The Eras Tour in de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam toegevoegd. Wie daarbij wil zijn, heeft een unieke aankooplink nodig.

Swift kondigde eerder al shows op 5 en 6 juli 2024 aan, maar daar komt nu een derde concert bij op 4 juli.

Omdat er een grote run op concertkaartjes is ontstaan, is er sprake van een besloten verkoop. Dat is slecht nieuws voor wie een kaartje wil kopen, maar goed nieuws voor de fans die zich registreerden voor de eerste twee concerten op 5 en 6 juli. Geselecteerde fans kregen woensdag via een mailtje te horen dat ze mogen deelnemen aan de ticketverkoop op 12 juli om 14.00 uur. Hoor je daarbij, dan ding je automatisch ook mee voor een kaartje voor het concert op 4 juli.

Naar de komst van de zangeres wordt door Swifties reikhalzend uitgekeken. Haar laatste optreden in Nederland was in 2015. In de Arena pakt ze volgend jaar, naar verwachting, uit met een setlist van 44 nummers, die verdeeld zijn in tijdperken (eras). Organisator Greenhouse Talent kan geen uitspraak doen over hoeveel goed nieuws-mailtjes er woensdag zijn verstuurd.

