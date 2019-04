Taylor Swift lanceert nieuwe single mét videoclip

Swift is voor haar gloednieuwe nummer een samenwerking aangegaan met de Brendon Urie. Hij is bekend als de zanger van de band Panic! At The Disco. In het lied zingt Swift vooral over zichzelf. ‘Ik beloof je dat je nooit meer iemand zoals ik zult vinden', luidt een van de zinnen. Ook zingt de blondine over momenten dat ze doordraaide aan de telefoon en dat ze een handjevol is om aan te kunnen.



De 29-jarige zangeres heeft ook direct de videoclip bij het nummer gelanceerd. Daarin is onder meer te zien hoe Swift in een geel pak de show steelt. Opvallend is dat er is gekozen voor veel kleuren. Zo valt de regen in het roze, blauw en geel uit de lucht en dansen de mensen om Swift in roze en blauwe outfits.



Het was langere tijd stil rondom Swift. Het zesde en tot nu toe laatste album dat ze uitbracht was Reputation. Of er een zevende album aankomt is nog niet duidelijk. Daar heeft de zangeres nog geen uitspraken over gedaan.