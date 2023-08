Taylor Swift verdeelt 50 miljoen euro onder crew die meewerkte aan haar tour

Vrachtwagenchauffeurs kregen bijvoorbeeld ieder een extraatje van 100.000 dollar (ruim 91.000 euro) voor hun verdiensten. Volgens People deelden ook Swifts achtergronddansers, installateurs, geluidstechnici, cateraars en andere crewleden mee in de totale bonus. Het is verder niet bekend hoe het geld onderling precies verdeeld is.

Swift staat op het punt om haar Amerikaanse tournee af te ronden. Dat doet de zangeres volgende week woensdag met een optreden in het SoFi Stadium in Inglewood (Californië). Volgend jaar komt Swift naar Europa en treedt ze onder meer op in Nederland. Op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli 2024 staat de zangeres in de Johan Cruijff ArenA met The Eras Tour.

