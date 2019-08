Taylor Swift wil oude nummers opnieuw opnemen om ruzie met manager Justin Bieber

,,Zou je dat echt doen?” vroeg presentatrice Tracy Smith aan Swift tijdens een interview met CBS Sunday Morning. ,,Oh ja, zeker”, antwoordde de hitzangeres. ,,Het is absoluut het plan.”



Maar volgens Page Six is Taylors ‘masterplan’ makkelijker gezegd dan gedaan. Ze zou zich namelijk moeten houden aan bepaalde contracten. ,,Ze kan en mag dat niet doen, omdat ze daartoe niet bevoegd is. Het enige wat ze zou kunnen doen, is de teksten herzien - maar daar zitten fans niet op te wachten. Die willen geen oude nummers met nieuwe tekstjes horen”, aldus een insider.



Swift heeft nog altijd geen goed woord over voor Braun, die haar al langdurig zou pesten via de artiesten in zijn stal. Braun zou op zijn beurt meerdere malen aan de zangeres hebben gevraagd om buiten de schijnwerpers een direct gesprek met hem aan te gaan. Hierop ging Taylor niet in. Volgens Braun heeft de zangeres als eerste de optie gekregen om de rechten voor 300 miljoen dollar te kopen, maar vond ze dat bedrag te hoog. Braun hapte wel toe en bezit zodoende de rechten over Swifts eerste zes albums.