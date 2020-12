Taylor Swift zegt vileine kant vaarwel op adembenemend nieuw album

‘We konden gewoon niet ophouden met het schrijven van liedjes,’ luidt de uitleg van Taylor Swift bij het verschijnen van Evermore, haar tweede album in vijf maanden. In juli verraste ze al met Folklore, dat ze tijdens de eerste lockdown in haar thuisstudio opnam met Aaron Dessner van alt-rockformatie The National als producer.



Dat album vol sfeerrijke folkpop werd gemaakt in een plotse golf van creativiteit. Die stroom blijkt nu zo sterk dat er, wederom gepresenteerd als verrassing, alweer vijftien nieuwe songs liggen.