Tekashi69 bij schietpartij bang voor politie

De schietpartij vond in november plaats bij een villa in Beverly Hills, waar Tekashi69 samen met Kanye West een videoclip zou opnemen. Slechts twee weken eerder was Daniel Hernandez, zoals de rapper echt heet, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor het maken van een pikante video met een minderjarige.



Op de opnamen is te horen hoe bij Tekashi paniek uitbreekt als hij hoort dat de politie eraan komt. ,,Mij identificeren? Dat kan niet, ik ben voorwaardelijk vrij. Vertel de politie dat ik hier niet ben."



Inmiddels hangt Tekashi overigens een nieuwe straf boven het hoofd: hij is opgepakt op verdenking van afpersing. De rapper loopt het risico op levenslang.