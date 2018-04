Tel Sell komt terug op televisie

Tel Sell werd in 1993 opgericht door de Nederlandse Louise Mulder. Het concept met lange, vaak met Amerikaans accent nagesynchroniseerde tv-reclames, sloeg aan en ging naar Duitsland, Engeland, België en de Nederlandse Antillen. 'Killer abs, toned sculpted body, a healthier you, it's all yours!', klonk bijvoorbeeld de verkooptekst van de Ab Slim Flex, waarmee de buikspieren worden getraind.