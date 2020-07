Temptation-Arda en Amber verwachten een kindje: ‘Wij zijn meant to be’

Arda en Amber leerden elkaar kennen tijdens Temptation Island . De twee kwamen niet als stelletje aan; Amber was een van de verleidsters en Arda kwam met zijn ex-vriendin Elke hun relatie testen. Hoewel Arda aanvankelijk gevoelens kreeg voor vrijgezel Eline, met wie hij het bed deelde in de realityserie, bleek die romance van korte duur. Ook zijn relatie met Elke liep stuk. Vlak na de slotaflevering van Temptation Island maakten Arda en Amber plots bekend een koppel te vormen, tot grote verbazing van kijkers van het programma. Toen de tortelduifjes erachter kwamen dat hun liefde werd bezegeld met een baby, wisten ze het zeker: zij zijn meant to be .

Wonder

‘Toen ik 2,5 jaar geleden in het ziekenhuis belandde met complicaties van mijn pas gestoken spiraaltje en te horen kreeg dat het zo goed als onmogelijk was om op natuurlijke wijze zwanger te worden stortte mijn wereld in’, schrijft Amber in een epistel op Instagram. De Vlaamse realityster had haar droom ooit kinderen te krijgen op een laag pitje gezet en besloot geen anticonceptie te gebruiken omdat ze toch niet zwanger zou kunnen worden. ‘En toen gebeurde het, ik noem het een mirakel, 2,5 jaar geleden te horen krijgen dat het op natuurlijke wijze niet mogelijk ging zijn, toen in een relatie zittende en het daarbij nooit gebeurde, gebeurde het bij jou wel’, aldus Amber.



Het stel is door het dolle heen. Hoewel de kleine niet gepland was, ontvangen ze hun baby met open armen. ‘Ik kan niet beschrijven hoe gelukkig jij mij maakt en hoe dankbaar ik ben dat het lot ons bij elkaar gebracht heeft’, zwijmelt Amber.



Het geslacht van de kleine spruit is vooralsnog niet bekend. Wel laat Amber weten dat ze op 21 december is uitgerekend.