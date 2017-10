Temptation-babe Pommeline onherkenbaar met kleding aan

De ruim 250.000 kijkers van Zo Man Zo Vrouw, dat lijkt op de Nederlandse versie van Hotter Than My Daughter, herkenden Pommeline nauwelijks met kleding aan. Met haar blonde haar netjes in een staart, een kokerrok tot over de knie, koningsblauw truitje zonder decolleté en hoge hakken was de verleidster in een klap een onschuldige vrouw.



,,Het is jong, fris, modieus, vrouwelijk'', oordeelde de Vlaamse stylist Jani Kazaltis gisteravond. ,,Het is een beetje Kim Kardashian!'' Pommelines moeder, die ook door de verf werd gehaald, viel hem bij. ,,Ja, het is mooi. En klassevol.''



De wulpse blondine, die om een Victoria Beckham-look vroeg, is zelf ook laaiend enthousiast. ,,De schmink is keimooi. En hakken. Ja, geen witte sneakers.



Pommeline werd in het laatste seizoen van Temptation Island verliefd op de Nederlandse kandidaat Merijn. De twee zijn nog steeds samen.