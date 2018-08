Temptation-verleidster Zwanetta slaat haar slag tijdens dreamdate

spoiler alertNegen afleveringen lang zaten de kijkers van Temptation Island VIPS in spanning of een van de deelnemers de fout in zou gaan. In de aflevering van gisteravond, waarin de deelnemers als afsluiting op dreamdate gingen, gebeurde het onvermijdelijke: verleidster Zwanetta wist Stefano zodanig te verleiden dat de twee samen in bed eindigden.

Voor aanvang van de dreamdates maakten vooral de vrouwelijke wederhelften van de koppels zich zorgen om de aankomende nachten. In tegenstelling tot Niels en Rosanna, waarvan de relatie al eerder strandde omdat Niels zijn hart verloor aan Fabiola, voelde Gelina de bui al hangen. ,,Als mijn relatie het niet overleeft, val ik echt in een zwart gat”, vertelde ze tegen de verleiders. ,,Dan heb ik geen huis meer, ik heb geen vrienden in Amsterdam, mijn school, mijn werk… Alles is in Amsterdam.” Daar was verleider Jay het echter niet mee eens. ,,Jij bekijkt het nu negatief. Maar je bent dan ook van een jongen af die niet trouw aan je was”, reageerde hij op de brunette.

Om nog een keer te horen hoe de koppels in het avontuur staan, gingen presentatoren Kaj en Yolanthe voor de laatste keer bij de deelnemers langs. Sprake van spanning was er zeker, maar de mannelijke deelnemers wilden daar nog niet aan denken. ,,Het lijkt nog zo ver weg”, verklaarde Ruud koeltjes. Na de gesprekken werd het tijd om de dates te kiezen. Zoals verwacht liet Niels zijn oog op Fabiola vallen, ging Ruud voor Kelly, Donny voor Danique en Stefano voor Zwanetta. In de vrouwelijke villa werd ook snel besloten wie er mee mocht op dreamdate. Amije koos voor Jer, Rosanna voor Alex, Gelina gunde Jay 24 leuke uren en Rowena nam Karim mee.

Intiem

Net als in de voorgaande jaren van Temptation Island wisten de programmamakers weer de meest romantische plekjes voor de dreamdates uit te kiezen. Eén probleem: elke kamer had maar één bed ter beschikking. Dat betekende dat de deelnemers een keuze moesten maken: samen in een bed slapen en de verleiding aangaan óf creatief zijn en een andere slaapplek bouwen. Die keuze was bij de meeste deelnemers al snel gemaakt, waarna ook duidelijk werd dat er geen misstappen werden begaan. Op één iemand na. Stefano koos er in eerste instantie voor om zijn nacht op het balkon door te brengen, maar later bleek dat hij dat plan niet zou uitvoeren. Na een verhuizing naar Zwanetta’s kamer was het voor de kijker duidelijk: de twee hielden het niet bij een onschuldig logeerpartijtje. Sterker nog, er was geen ontkomen aan het gekreun van Stefano en Zwanetta.

In de aflevering van volgende week worden de koppels met elkaars daden geconfronteerd tijdens een gezamenlijk kampvuur. In een kort voorstukje is te zien hoe Gelina de pijnlijke beelden van haar Stefano met Zwanetta ziet. ,,Ik heb genoeg gehoord”, luidt haar oordeel.

Volledig scherm Amije en Jer. © screenshot TIV