Tepelkunstenaar Natasja Alers: ‘Het heeft blijkbaar toch iets shockerends’

Tientallen landen willen tv-serie met Zelenski uitzenden

De comedyserie Servant of the People, waarin de Oekraïense president Volodimir Zelenski een hoofdrol speelt, is volgens de Zweedse distributeur ervan al door vijftien partijen aangekocht. Met zeker twintig andere zenders en streamingdiensten wordt momenteel onderhandeld over de uitzendrechten.

10 maart