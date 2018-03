Terug naar de rampplek waar zoon Niels om het leven kwam

Telkens als ze zich verdiepen in het rijke, maar veel te korte leven van Niels, zetten ze een nieuwe stap in het rouwproces én begint het weer een beetje opnieuw. ,,Ook als ik hiernaar kijk, besef ik er nog lang niet te zijn. Alsof de man met de hamer nog moet komen’’, zegt vader Marcel kort na het eindelijk zien van de uitzending waarin zijn zoon centraal staat. ,,Dat goed onder woorden brengen gaat nog niet. Ik heb er alleen nog tranen voor.’’



Niels van der Ploeg uit Noordwijk is het type playboy, goudblonde lokken, met veel vrienden en een niet te stoppen drive waardoor hij al op jonge leeftijd een jongensdroom leeft vol snelheid en avontuur. Het is bijna te mooi om waar te zijn: wanneer Niels kapitein wordt van luxe jachten aan de Côte d’Azur, is hij pas 22. En krijgt hij zelfs de opdracht om de boot van koning Willem-Alexander van Griekenland naar Kroatië te varen.



Eenmaal terug in Zuid-Frankrijk gaat het mis. Na een botsing met twee boten op het water in St. Tropez, slaan hij en een goede vriend overboord. Een fataal ongeluk. Voor Break Free rapen zijn ouders en broers alle moed bij elkaar om gezamenlijk af te reizen naar de plek waar Niels tijdelijk woonde en werkte en op 19 september 2015 stierf.

Volledig scherm Ouders Marcel en Linda met hun zoon Niels van der Ploeg, die overleed bij een bootongeluk. Voor het programma Break Free maken Marcel en Linda de reis opnieuw. © BNNVARA

Kansenpakker

Tegen een voorstel voor zo’n emotioneel beladen tv-programma zeg je niet zomaar ‘ja’, vertelt moeder Linda. ,,Ik zag er vreselijk tegenop. Toch deed ik het, omdat er volgens mij voor iedereen een boodschap in zit. Iedereen heeft doelen in het leven, maar vergeet de weg ernaar toe niet. Die is minstens zo leuk. Niels was een kansenpakker en heeft dat op een grandioze manier gedaan. Hij zou een inspiratiebron voor veel jongeren kunnen zijn.’’



Maar ook dat besef kwam pas later. ,,Of ik het andere ouders kan aanraden? Je moet heel diep gaan en niet iedereen kan dat’’, zegt Linda. ,,En niet afschrikwekkend bedoeld, maar toen ik terugkwam van die reis ben ik opnieuw wekenlang thuisgebleven van werk. Zo’n impact had het. Maar dit tilde voor mij het rouwproces wel naar een ander niveau. Ik hoef Niels nooit los te laten, ik leer die jongen nu alleen op een andere manier vasthouden.’’



In een van de meest ontroerende momenten van de aflevering komt Marcel tot de conclusie dat hij Niels beschouwde als zijn beste vriend, maar hem nu langzaam weer ziet als zijn zoon. Na het zien van het ‘mooist denkbare document’, zoals zij het resultaat noemen, vraagt de zichtbaar geroerde en sprakeloze vader Linda dit nader toe te lichten. Beide ouders gingen zo verschillend met de verwerking om, dat ze ruim een jaar geleden uit elkaar gingen.



Linda: ,,Ik heb die transformatie van een afstand zien gebeuren. Marcel is helemaal in Niels’ huid gekropen, ging zijn werk doen, werd hem zelfs bijna. Dat geeft misschien een geweldige drive, tot je merkt dat dit in het gezin een beetje spaak gaat lopen. Je hebt ook nog andere kinderen en een vrouw. En Niels hoefde in hem geen beste vriend te hebben. Ik denk dat hij nu die vader weer heeft teruggekregen.’’

Volledig scherm Marcel en Linda van der Ploeg met twee broers van Niels op de plek van het ongeluk. © BNNVARA

Elk jaar vertrekken duizenden jongeren naar een verre bestemming om het leven te vieren en zichzelf beter te leren kennen. Heel soms gaat er iets mis. Maker Geertjan Lassche zag er een tv-programma in. Wat dreef deze avonturiers en kunnen achtergebleven ouders worden geholpen dit beter te begrijpen en daardoor in het reine komen met het abrupte verlies?

Volledig scherm Programmamaker Geertjan Lassche en Chris Zegers, die in Break Free de voice-over verzorgt. © BNNVARA

Quote Je moet bij nabestaanden eerst door een muur van wantrouwen voor de media heen Programmamaker Geertjan Lassche ,,Het gebeurt vaak dat wanneer dynamische wezens op wereldreis gaan, je op social media jaloerse ‘zij wel en wij niet’-reacties leest. En vervolgens: ‘dat krijg je ervan’ als het noodlot toeslaat. Dat heeft er natuurlijk geen moer mee te maken. Je moet bij nabestaanden daarom eerst door een muur van wantrouwen voor de media heen. Het enige dat werkt zijn vele en lange van-man-tot-mangesprekken. En als een familie niet 100 procent wil geven, moet je het niet doen.’’

Volgens Lassche (bekend van bekroonde documentaires als Hemelbestormers en Brommers Kiek'n) halen jaarlijks zo’n vier verhalen - een seizoen telt er vijf - het daarom niet. ,,Het is slopend, ook omdat het voor een eigenlijk belachelijk laag bedrag wordt gemaakt, met de kleinste crew van Nederland (Lassche staat bijvoorbeeld zelf achter de camera, red.) en omdat er druk op staat, blijf ik voortdurend mijn motieven checken: Ben ik nog oprecht geïnteresseerd? Er is buitenlandse interesse in dit format en het had misschien allang verkocht kunnen zijn, maar ik vind het doodeng. Gaan zij met dezelfde extreme zorgvuldigheid en fijngevoeligheid te werk als ik?’’



Maakt Lassche nog een vierde seizoen voor omroep BNNVARA? ,,Eerlijk, ik weet het nog niet. Van de laatste reis kwam ik met nachtmerries terug. Ik word soms drijfnat van het zweet ineens wakker. Zo diep gaan we met z’n allen.’’



De ouders van Niels zijn hem eeuwig dankbaar. ,,Het was loodzwaar, maar het bracht me ontzettend veel’’, vertelt Linda. ,,Het besef dat er nog genoeg is om voor te leven. Voor je kinderen, maar ook zeker voor jezelf…’’