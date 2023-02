Terwijl BN’ers belden voor Turkije en Syrië, legde Ilja Gort bijna het loodje

Jarige Chantal Janzen twijfelde niet over presente­ren actiedag: ‘Had toch al vrij’

Chantal Janzen heeft geen moment nagedacht over het presenteren van de tv-show op de nationale actiedag woensdag voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië, dit wilde ze ‘meteen’ doen. ,,Ik had de dag al vrij gevraagd omdat ik jarig ben, dus dat kwam goed uit”, vertelt de presentatrice, die woensdag 44 jaar is geworden, aan het ANP. Met de uitzending wordt geld opgehaald voor Giro555, zodat noodhulp kan worden geboden als onderdak, kleding, medische zorg en voedsel.