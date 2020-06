‘Testament vermiste echtgenoot Carole Baskin was vals’

Een ongekende plottwist in de zaak rond de vermiste echtgenoot van Carole Baskin, dierenactiviste en aartsrivale van ‘Tiger King’ Joe Exotic. Het testament van Don Lewis, die in 1997 verdween, blijkt vals. Daar komt de politie nu mee naar buiten.

In de Netflixserie Tiger King spuugt de excentrieke hoofdpersoon Joe Exotic (57) regelmatig zijn gal over Carole Baskin, eigenaresse van Big Cat Rescue. Exotic is ervan overtuigd dat Baskin achter de verdwijning zit van haar man Don Lewis, om zo zijn miljoenen op te kunnen strijken. Lewis verdween in 1997 en werd in 2002 formeel doodverklaard. Baskin was de enige erfgename.

Sheriff Chad Chronister van Hillsborough County in Florida heeft nu verklaard dat het testament van Don Lewis volgens twee verschillende experts ‘voor 100 procent vals is’. ,,Dat wisten we al eerder,’ zei Chronister woensdag tegen WTSP, onderdeel van zender CBS. ,,Omdat de vrouw die ermee naar voren kwam zei dat ze moest zeggen te hebben gezien dat Don de handtekening heeft gezet.” De verjaringstermijn is inmiddels verstreken, dus actie ondernemen kan niet meer. ,,Het testament al is uitgevoerd”, aldus de sheriff.

Carole Baskin heeft altijd ontkend ook maar iets met de verdwijning van haar echtgenoot te maken te hebben. ,,We hadden zo onze momenten, zoals alle stellen die hebben, maar ik heb hem nooit bedreigd en ik heb zeker niets van doen met zijn verdwijning”, aldus Baskin in een eerdere verklaring.

Tekst gaat verder onder de video:

Joe Exotic zit op dit moment in de gevangenis voor het beramen van een moordpoging op Carole Baskin en het mishandelen van dieren. Hij moet 22 jaar zitten. Dat Baskin onlangs van de rechter zijn tijgerpark toegewezen kreeg, zal zijn humeur er niet beter op hebben gemaakt. De uitspraak is een onderdeel van een eerdere claim. De organisatie van Baskin, Big Cat Rescue, had Joe Exotic in 2013 aangeklaagd voor inbreuk op haar handelsmerk. Joe Exotic had logo’s en beelden gebruikt die erg leken op die van Big Cat Rescue. De rechter bepaalde toen dat Joe Exotic bijna 1 miljoen dollar moest betalen.

Dat geld kwam nooit aan bij Baskin. Joe Exotic had namelijk in 2011 de eigendomsrechten van het park overgedragen aan zijn moeder. Zo wilde hij zijn bezittingen buiten het bereik van schuldeisers houden, mocht hij de juridische strijd met Baskin verliezen. Big Cat Rescue klaagde daarop in 2016 de moeder van Joe Exotic aan en claimde dat de overdracht frauduleus was. De rechtbank achtte dat bewezen en kende de eigendomsrechten van het park in Oklahoma toe aan Big Cat Rescue.

De Amerikaanse misdaad- en documentairezender Investigation Discovery (ID) kondigde in april een vervolg aan op het razend populaire Tiger King. Volgens ID bevat de beoogde reeks ‘exclusieve beelden’ en meer ‘waarmee hopelijk een aantal vragen over de verdwijning van Lewis zullen worden beantwoord’.