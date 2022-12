The Crown-acteur Stephen Greif (78) overleden

Greif is in eigen land vooral bekend van rollen in de series Coronation Street en Eastenders. In de jaren zeventig speelde hij in de populaire SF-serie Blake’s 7.

Buiten het Verenigd Koninkrijk is Greif vooral bekend van zijn rol in The Crown. In de Netflixserie over het Britse koningshuis speelde hij Speaker of the House Sir Bernard Weatherill.