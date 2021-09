The Crown en Ted Lasso grote winnaars bij uitreiking Emmy Awards

Ook de twee hoofdrolspelers van The Crown werden beloond met een award. Olivia Colman, die de afgelopen twee seizoenen koningin Elizabeth speelde in de serie, en Josh O’Connor (prins Charles) wonnen de prijs voor beste acteur en beste actrice in een dramaserie. Eerder wonnen Tobias Menzies en Gillian Anderson, prins Philip en Margaret Thatcher in de serie, al de prijzen voor de beste bijrollen in een dramaserie.