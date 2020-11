The Crown krijgt waarschuwing voor boulimia-beelden

De krant schrijft dat Netflix, waarop het vierde seizoen vanaf 15 november te zien is, voor die afleveringen de tekst laat zien: ‘In de volgende episode zijn scènes te zien over een eetstoornis die voor sommige kijkers moeilijk kunnen zijn. Voorzichtigheid is geboden.’

In de komende reeks van de dramaserie over het Britse koningshuis komt de periode van 1979 tot 1990 aan bod. Daarin komt Diana, gespeeld door Emma Corrin, voor het eerst in beeld. Ook maakt Gillian Anderson haar debuut in de serie als Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Olivia Colman en Tobias Menzies keren in het vierde seizoen terug als koningin Elizabeth en prins Philip, voordat zij het stokje overdragen aan Imelda Staunton en Jonathan Pryce voor de laatste twee seizoenen.