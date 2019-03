The Cure komt met eerste plaat in elf jaar

Recordaan­tal hetero's en homo's doen mee aan seizoen 4 koppelshow Married At First Sight

14:00 Voor het vierde seizoen van Married At First Sight, gepresenteerd door Peter van der Vorst, heeft een recordaantal hetero- en homoseksuele mannen en vrouwen zich aangemeld. Maar liefst 1500 mensen leggen hun liefdeslot in handen van een nieuw team van experts, in de hoop gematched te worden op basis van wetenschappelijk onderzoek.