The Cure-zanger verwacht dat komend album het laatste is

Vin Diesel bevestigt: The Fast and the Fu­rious-sa­ga komt na elf films aan zijn einde

13 juni Het einde van de filmreeks The Fast and the Furious is officieel in zicht. Hoofdrolspeler Vin Diesel (53) heeft namelijk laten weten dat er in totaal elf films zullen verschijnen. Na de negende film, die binnen enkele weken verschijnt, komen er dus nog twee films aan.