The Emotions-zangeres Pamela Hutchinson (61) overleden

De andere bandleden, Sheila Hutchinson en Wanda Vaughn, vragen iedereen om de familie en vriendin van Pamela wat privacy te gunnen. ,,We waarderen alle vriendelijke woorden, foto's en video's die je misschien wilt posten voor onze geliefde Pamela en natuurlijk je liefdevolle gebeden. Een zo mooi geleefd leven verdient een mooie herinnering. We houden van je, Pamela!", sluiten ze het bericht af.

Hutchinson was niet altijd lid van de groep: ze verving in 1977 haar zus Jeannette die een jaar met zwangerschapsverlof ging. Vlak na haar toetreden tot de band scoorde de r&b groep zijn grootste hit Best of My Love, waarvoor The Emotions een Grammy won.