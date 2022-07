The Godfather-acteur James Caan (82) overleden: ‘Een echte legende’

updateDe Amerikaanse acteur James Caan, die in zijn decennialange carrière in iconische films speelde als The Godfather , is gisteravond op 82-jarige leeftijd overleden.

Dat melden zijn nabestaanden op Twitter. ‘De familie stelt de enorme stroom van liefde en condoleances op prijs en vraagt iedereen onze privacy te respecteren’, leest het op het officiële account van de ster.

De acteur, die vier keer trouwde en weer scheidde, laat vijf kinderen achter, onder wie acteur Scott Caan, bekend van de serie Hawaii Five-0. Zoals James bij leven altijd deed, sluit de familie de tweet af met de woorden ‘einde van de tweet’.

Caan begon zijn carrière in de jaren 60 en brak definitief door met zijn rol van Sonny Corleone in The Godfather (1972), naast Marlon Brando en Al Pacino, die hem een Oscar-nominatie opleverde. Zijn personage wordt in de film doorzeefd door een schijnbaar oneindige reeks kogels tijdens een scène die wordt gezien als een van de meest memorabele in de filmgeschiedenis.

Zelfs tientallen jaren later spraken wildvreemden hem nog aan met het advies vooral weg te blijven bij tolpoortjes, aldus persbureau AP, aangezien ‘Sonny’ daar aan zijn einde kwam. Caan speelde de rol ook kort in een flashbackscène in The Godfather II, naar verluidt vroeg én kreeg hij daarvoor evenveel geld als voor zijn grote rol in de eerste film.

‘James was mijn fictieve broer (in The Godfather) en mijn vriend voor het leven’, reageert Al Pacino (82). ‘Het is moeilijk te geloven dat hij straks niet meer op deze planeet is, want hij zat zo vol leven en was een durfal. Een geweldige acteur, een briljante regisseur en mijn geliefde vriend. Ik ga hem missen.’

Volledig scherm James Caan als Sonny Corleone, Marlon Brando als Don Vito Corleone, Al Pacino als Michael Corleone en John Cazale in de rol van Fredo Corleone in The Godfather. © AP

De decennia na The Godfather toonde Caan zich een veelzijdig acteur, met rollen als sergeant in de oorlogsfilm A bridge too far (1977), een rol naast Barbra Streisand in het muzikale Funny Lady, een hoofdrol in de psychologische Stephen King-thriller Misery (1990) en komische rollen in luchtiger films als Elf (2003).

Tussen 2003 en 2007 speelde hij vier seizoenen de hoofdrol in de kitscherige glamourserie Las Vegas, die ook in Nederland te zien was en lang werd herhaald. ,,Hij is een van de aardigste, coolste en grappigste mensen die ik ooit heb ontmoet’’, reageert zijn tegenspeler Josh Duhamel uit die serie in een emotionele video. ,,Een van mijn leermeesters. Ik ga je missen, James, ik hou van je.’’

Ook talloze andere beroemdheden reageren vanavond op Caans overlijden. ‘Bedroefd om te horen dat James Caan is overleden’, twittert acteur Mark Wahlberg, die met hem in de film The yards speelde. ‘Het was een eer en een genoegen om een echte legende als hij te kennen en om met hem te werken.’

Volledig scherm James Caan als Ed Deline in Las Vegas. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast. Met een terugblik op het tv-seizoen, een pluim voor Renze Klamer en de nieuwe presentatieklus van Rob Kemps.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: