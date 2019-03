The Killers en The Cure headliners op festival Glastonbury

Beatrix poetst koperwerk op met oude onderbroe­ken

14:30 De koperen en zilveren instrumenten van het Leerorkest glimmen en blinken als nooit te voren. Prinses Beatrix ontfermde zich vanmorgen in Huizen persoonlijk over een aantal blaasinstrumenten en poetste ze glanzend. Dat deed ze in het kader van NL Doet, de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Die wordt dit jaar voor de vijftiende keer gehouden.