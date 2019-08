The Kinks-toetsenist Ian Gibbons overleden

Boegbeeld Ray Davies zei dat het ‘een understatement is om simpelweg te zeggen dat Ian zal worden gemist’. Ook gitarist Dave Davies zegt dat hij Gibbons zal missen. ,,In de vele jaren waarin hij met The Kinks werkte, voegde hij veel kleur en dimensies toe aan de muziek. En hij was een goede vriend.”



The Kinks werden in de jaren 60 beroemd. Ze scoorden talloze hits met nummers als Your Really Got Me, Set me Free, Days en Sunny Afternoon. De keyboardspeler werd pas in 1979 lid van de rockband, die toen al ruim vijftien jaar bestond. Hij bleef in eerste instantie zo’n tien jaar bij The Kinks en zat in de jaren 90 nog eens enkele jaren bij de band.