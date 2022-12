The Masked Singer moet onderspit delven: Nederland kijkt massaal naar Oranje

Waar The Masked Singer normaal gesproken minimaal een miljoen kijkers trekt, was dat gisteravond anders. Ruim 5,6 miljoen mensen gaven de voorkeur aan de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar. Daardoor trok de RTL4-show slechts 819.000 kijkers, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Na enkele afleveringen met verrassingen en verbaasde gezichten beleefde het radende panel in The Masked Singer gisteravond een zeldzaam goede show. Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling én Buddy Vedder dachten allemaal te weten wie achter het masker van de Zeemeermin zat - en ze kregen gelijk.

Het populaire programma trok vorige week gemiddeld nog ruim 2,3 miljoen kijkers, maar moest gisteravond het onderspit delven met de kwartfinale tussen Oranje en Argentinië op het WK. Daardoor stemden er 819.000 mensen af op het programma en belandde het op plek 5 in de top 25 best bekeken programma’s. In totaal zapten 1,9 miljoen kijkers wel minstens één minuut naar RTL4 om de show even mee te krijgen.

Oranje

Hoewel Oranje ruim 5,6 miljoen kijkers wist te trekken, werd de kwartfinale wel minder goed bekeken dan kwartfinales tijdens recente WK’s. De kwartfinale van het WK in 2014, toen Nederland tegen Costa Rica speelde, werd door 7,4 miljoen mensen bekeken. De kwartfinale van Nederland tegen Brazilië in 2010 trok ook ruim 7 miljoen kijkers.

De kijkcijfers naar de groepswedstrijden van Oranje lagen de afgelopen weken lager dan meestal het geval is bij grote toernooien waar Nederland aan meedoet. Maar volgens SKO zijn de cijfers lastig te vergelijken. Het WK in Qatar vindt in de winter plaats, terwijl tot nu toe alle WK’s in de zomer plaatsvonden. Bovendien betreft de berekening van SKO alleen de mensen die thuis kijken naar programma’s, een segment dat de afgelopen jaren langzaam is teruggelopen.

Volgend jaar komt de dienst met een nieuwe opzet van de kijkcijfers waarin ook kijkers buiten de deur zijn opgenomen in de resultaten.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: