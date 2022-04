The Northman wil de ultieme Vikingfilm zijn: bruut geweld én verfijning

Alleen in de films van Robert Eggers laat iemand wel eens spontaan een boer of een scheet. ,,Een heel normaal onderdeel van het leven toch? Geen idee waarom je dat eigenlijk níet zou tonen”, aldus de regisseur en scenarist die in 2015 doorbrak met de feministische horror The Witch en vervolgens het nog eigenzinniger The Lighthouse maakte over twee door Robert Pattinson en Willem Dafoe gespeelde vuurtorenwachters die langzaam krankzinnig worden.