The Opposites geven eerste soloshow sinds reünie

In 2019 traden The Opposites voor het eerst sinds 2014 weer op. Het duo gaf onder meer verrassingsoptredens op Appelsap en Lowlands. Voor Lowlands 2020 en 2021 waren de twee officieel geboekt, maar deze optredens gingen niet door vanwege de coronacrisis. Vorig jaar kregen Big2 en Willem de Edison Pop Oeuvreprijs.

,,Sinds het winnen van de Edison krijgen we veel vragen van fans wanneer ze ons weer live kunnen zien. Dat moment komt eraan”, aldus Big2 en Willem. ,,De laatste keer dat we met een eigen concert een zaal in Amsterdam plat gespeeld hebben, was in 2013! Daarom kijken we er enorm naar uit om een gloednieuwe liveshow te spelen voor onze Nederlandse fans op deze historisch plek.”