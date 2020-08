The Opposites overwegen na comeback ook nieuwe muziek

,,Zowel Willem als ik zijn allebei nog steeds bezig met ons solowerk. Daar zijn we heel druk mee. Ik heb wel al eens lichtjes geopperd: moeten we niet eens een keer een middag de studio in? Daar is tot nu toe niet echt iets op teruggekomen. Maar het is ook niet een definitief nee of zo. Het is meer: we zijn bezig met andere dingen", aldus Twan.



De rapper wil geen hoge verwachtingen scheppen. ,,Ik denk dat het nooit een keiharde comeback zal zijn", zegt hij. ,,Ik kijk altijd naar De Jeugd van Tegenwoordig, die gezellig één keer in het jaar een weekje ergens gaan zitten en dan gaan ze lekker een albumpje maken. Wij zouden ook een keer een liedje kunnen maken, dat zou nog best leuk zijn."



The Opposites, bekend van hits als Slapeloze nachten, Hey dj en Sukkel voor de liefde, maakten in 2012 voor het laatst een album. Het duo besloot in 2014 voorlopig uit elkaar te gaan. Afgelopen weekeinde zouden Twan en Willem op Lowlands optreden. Dat optreden is nu naar volgend jaar verplaatst.