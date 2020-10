The Passion komt terug bij KRO-NCRV: ‘Verhaal moet inspiratiebron zijn voor 18 miljoen Nederlanders’

interview The Trial of the Chicago 7 toont Amerika in al zijn goede en kwalijke facetten

1 oktober Geen enkele scenarist kan de Amerikaanse politiek zo efficiënt ontleden als Aaron Sorkin. Hij toonde dat aan met de Witte Huis-televisieserie West Wing. Met The Trial of the Chicago 7 bewijst hij dat opnieuw. Zijn film toont Amerika in al zijn goede en kwalijke facetten.