The Script weer naar Ziggo Dome

Oprah Winfrey praat met Trump-aan­han­gers

7:19 Oprah Winfrey is voor haar eerste bijdrage aan het beroemde actualiteitenprogramma 60 Minutes, in gesprek gegaan met een groep gewone Amerikanen over de stand van het land. De 63-jarige voormalige talkshowpresentatrice was met name geïnteresseerd in de mening van aanhangers van Donald Trump.