The Seekers-zangeres Judith Durham, bekend van The carnival is over, op 79-jarige leeftijd overleden

Ze werd een jaar na de oprichting van de popgroep The Seekers in 1963 zangeres van de band. Het was de eerste Australische groep die wereldwijd succes had. De band, die ook bestond uit Athol Guy, Keith Potger en Bruce Woodley, verhuisde in 1964 naar Londen om de roem te gelde te maken. In Engeland wist de voorheen totaal onbekende popgroep uit Melbourne zelfs The Beatles als de nummer 1 uit de hitlijst te verdringen. Ook in Nederland scoorde de band hits als The carnival is over en A world of our own, die de Top 2000 haalden.