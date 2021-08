The Suicide Squad: Stallone als pratende haai in aangename superheldensurprise

Kijktips Nieuw op Netflix in augustus: Good Girls, The Kissing Booth 3 en Herrie in huize Gerri

3 augustus Netflix pakt uit in augustus met een aantal nieuwe series en grote films, waaronder The Kissing Booth 3, een remake van She’s All That en Herrie in huize Gerrie, het vervolg op Frank Lammers’ onverwachte filmhit Groeten van Gerri.